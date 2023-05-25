В Воронежской области участникам СВО будут помогать около 300 социальных координаторов

В будущем их число увеличится по мере необходимости

ТАСС, 25 мая. Комплексное сопровождение участников специальной военной операции (СВО) и их семей в Воронежской области с июня будут осуществлять порядка 300 социальных координаторов. В будущем их число увеличится по мере необходимости, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Сейчас усиленно готовим социальных координаторов для помощи участникам СВО и их семьям. С 1 июня они приступят к работе в воронежском отделении Фонда "Защитники Отечества" на улице Станкевича, 36", - написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, в первую группу набрано порядка 300 человек, далее число социальных координаторов будет увеличиваться по мере необходимости. "Будем смотреть, как они справляются с текущими задачами и какие потребности у самих участников спецоперации. Соответственно, будем принимать решение о необходимости наращивания экспертной группы сотрудников", - сказали в пресс-службе.

Координаторы на регулярной основе будут общаться с подопечными, помогать получить психологическую помощь, адаптироваться к бытовым условиям после травм, решить разные жизненные ситуации. Как пояснил губернатор, специалисты проходят три этапа обучения: знакомятся с нормативно-правовой базой, получают знания о психологической поддержке, узнают, как разрешить запросы обратившихся на конкретных примерах.

Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе с 2014 года, семьям таких погибших военнослужащих. Региональные отделения планируется открыть с 1 июня.