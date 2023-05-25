В МИД объяснили причины задержки выдачи загранпаспортов за рубежом

Это связано с ограничительными мерами некоторых стран, отметили в дипведомстве

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Задержки с выдачей готовых заграничных паспортов в российских дипломатических представительствах и консульских учреждениях за рубежом связаны с ограничительными мерами ряда стран. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале консульского департамента МИД РФ.

Там пояснили, что в целях обеспечения сохранности и неприкосновенности персональных данных доставка заявлений о выдаче паспорта, принятых в российских загранучреждениях (РЗУ), в консульский департамент и готовых паспортов в РЗУ осуществляется посредством дипломатическо-курьерской связи МИД России.

"К сожалению, в настоящее время направление дипломатической почты в ряд стран затруднено на фоне введения их властями мер ограничительного характера. МИД России со своей стороны прикладывает все возможные усилия для оперативной пересылки готовых паспортов в РЗУ", - сообщили в департаменте, комментируя обращения граждан относительно задержек в выдачи готовых загранпаспортов.

"Если вы подали заявление на выдачу биометрического паспорта (сроком действия 10 лет), и статус его готовности в личном кабинете - 80%, вероятнее всего, ваш паспорт уже изготовлен и ожидает отправки очередной дипломатической почтой. После поступления паспорта в РЗУ в личном кабинете появится информация о его готовности к выдаче", - отмечается в сообщении.

В департаменте также указали, что выдача паспорта производится в том загранучреждении, где подавалось соответствующее заявление, а возможность получить готовый паспорт на территории России либо в ином РЗУ не предусмотрена.