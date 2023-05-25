Песков сообщил, что Путин доволен работой Куренкова

Как отметил пресс-секретарь президента, на долю МЧС выпадает "один из наиболее беспокойных участков" работы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин доволен тем, как глава МЧС Александр Куренков выстроил работу этого ведомства, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в четверг.

Так он ответил на вопрос, заданный по случаю года со дня назначения Куренкова. Представитель Кремля обратил внимание, что на долю МЧС выпадает "один из наиболее беспокойных участков" работы.

"Вы знаете, что президент в постоянном контакте с министром Куренковым и, конечно, положительно оценивает то, как происходит работа министерства", - добавил Песков. В ответ на вопрос, оправдывает ли министр оказанное ему доверие, представитель Кремля подтвердил: "Да".

При этом пресс-секретарь президента указал, что все правительство усердно работает. "Каждый министерский "портфель" - это всегда очень напряженная ежедневная работа", - отметил Песков.