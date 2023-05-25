МЧС создало в ДНР и ЛНР горноспасательные части численностью 3 тыс. человек

Как отметил глава ведомства Александр Куренков, с января предельная штатная численность МЧС увеличена почти на 15 тыс. специалистов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. МЧС РФ создало в 2023 году военизированные горноспасательные части в ЛНР и ДНР, общий штат численности в которых 3 тыс. человек. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ведомства Александр Куренков.

"По распоряжению правительства РФ в апреле этого года созданы военизированные горноспасательные части Луганской и Донецкой народных республик. Общая численность двух частей - 3 тыс. человек", - сказал он.

Также Куренков отметил, что с января этого года предельная штатная численность МЧС увеличена почти на 15 тыс. специалистов и составляет 303 107 человек. "За счет этого ведется комплектование территориальных подразделений МЧС России на новых территориях. В настоящее время на новых территориях мы проводим инвентаризацию, уточняем потребность в технике и имуществе, необходимом для выполнения задач. В итоге будем решать вопрос поставки пожарной, аварийно-спасательной и специальной техники, плавсредств и так далее", - добавил министр.