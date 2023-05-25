25 мая, 08:31

МЧС создало в ДНР и ЛНР горноспасательные части численностью 3 тыс. человек

Как отметил глава ведомства Александр Куренков, с января предельная штатная численность МЧС увеличена почти на 15 тыс. специалистов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. МЧС РФ создало в 2023 году военизированные горноспасательные части в ЛНР и ДНР, общий штат численности в которых 3 тыс. человек. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ведомства Александр Куренков.

Читайте также
Интервью
Глава МЧС России Александр Куренков: безопасность должна стать модной

"По распоряжению правительства РФ в апреле этого года созданы военизированные горноспасательные части Луганской и Донецкой народных республик. Общая численность двух частей - 3 тыс. человек", - сказал он.

Также Куренков отметил, что с января этого года предельная штатная численность МЧС увеличена почти на 15 тыс. специалистов и составляет 303 107 человек. "За счет этого ведется комплектование территориальных подразделений МЧС России на новых территориях. В настоящее время на новых территориях мы проводим инвентаризацию, уточняем потребность в технике и имуществе, необходимом для выполнения задач. В итоге будем решать вопрос поставки пожарной, аварийно-спасательной и специальной техники, плавсредств и так далее", - добавил министр. 

Теги:
РоссияКуренков, Александр Вячеславович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация