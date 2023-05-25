В Узбекистане запретили продажу алкоголя и табака лицам до 21 года

Закон также запрещает продавать продукцию с полок самообслуживания в магазинах, вне стационарных объектов, через торговые автоматы, электронную коммерцию (за исключением игристых и натуральных вин)

ТАШКЕНТ, 25 мая. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон об ограничении распространения алкогольной и табачной продукции, в соответствии с которым с 20 до 21 года увеличен возраст, позволяющий ее приобретать. Документ в четверг опубликован в газете "Народное слово", печатном органе парламента и правительства Узбекистана.

В преамбуле закона говорится, что он направлен на защиту здоровья граждан, прежде всего лиц, не достигших 21 года, от вредного воздействия употребления алкогольной и табачной продукции, связанных с этим социальных и иных негативных последствий, а также на создание организационных и правовых условий для формирования и утверждения в обществе здорового образа жизни.

"Запрещается реализация алкогольной и табачной продукции, устройств для употребления табака и никотина лицам, не достигшим 21 года", - говорится в тексте закона. Он также запрещает продавать продукцию с полок самообслуживания в магазинах, вне стационарных объектов, через торговые автоматы, электронную коммерцию (за исключением игристых и натуральных вин).

Подписанный президентом документ расширяет список общественных мест, где запрещено курение. Теперь курение, в частности, запрещено и в объектах торговли и оказания услуг, а также во всех крытых сооружениях, предназначенных для массового отдыха.

В соответствии с законодательством, новый закон вступит в силу через три месяца после опубликования - 25 августа.