25 мая, 08:17

Суд рассмотрит 2 июня иск Варламова к Минюсту о снятии статуса иноагента

Ведомство внесло блогера в реестр в марте 2023 года

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы 2 июня рассмотрит иск блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом) к Министерству юстиции РФ с требованием снять с него статус иноагента. Об этом ТАСС сообщили в четверг в суде.

"Судебное заседание по иску Варламова к Министерству юстиции РФ назначено на 09:00 мск 2 июня", - сказал представитель суда.

В конце марта этого года Минюст внес Варламова в реестр иноагентов. В ведомстве заявили, что он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников. 

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