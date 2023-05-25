Суд рассмотрит 2 июня иск Варламова к Минюсту о снятии статуса иноагента

Ведомство внесло блогера в реестр в марте 2023 года

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы 2 июня рассмотрит иск блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом) к Министерству юстиции РФ с требованием снять с него статус иноагента. Об этом ТАСС сообщили в четверг в суде.

"Судебное заседание по иску Варламова к Министерству юстиции РФ назначено на 09:00 мск 2 июня", - сказал представитель суда.

В конце марта этого года Минюст внес Варламова в реестр иноагентов. В ведомстве заявили, что он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников.