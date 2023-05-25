В Минпросвещения считают, что институт наставничества поможет в условиях кадрового голода

Как отметили в ведомстве, ситуация на рынке труда заставляет искать новые формы подготовки кадров

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Институт наставничества может стать эффективным инструментом для подготовки специалистов в условиях кадрового голода, такое мнение в четверг выразил директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин.

"Когда мы говорим о наставничестве, то важно понимать, зачем мы это делаем. Вы понимаете прекрасно, что тот кадровый голод, который сейчас есть абсолютно у всех предприятий, заставляет искать новые формы подготовки кадров. Причем эти формы должны быть настолько эффективны, выверены, чтобы кадры появились практически здесь и сейчас в короткие сроки. И одной из таких форм является, конечно, наставничество, когда действующий работник, имеющий соответствующие знания, опыт, передает их следующему поколению", - сказал он на стратегической сессии "Наставничество в России как вызов времени" на площадке Государственного университета просвещения.

Он также отметил, что деятельность наставника подразумевает не только передачу знаний, но и социальную функцию - передачу ценностей и традиций.

"Многие компании и федеральные органы исполнительной власти сегодня преуспели в этом вопросе и имеют стройную систему наставничества. Но пока что на общефедеральном уровне некоторые моменты не "докрутили". Функции не описаны, о главных задачах и принципах не договорились и много вопросов, которые сейчас еще не решены", - добавил Неумывакин.

В марте сообщалось, что Минпросвещения РФ разрабатывает проект федерального закона о наставничестве. В документе найдут отражение меры поддержки и повышения социального статуса наставников, система мотивации их труда. В рамках работы над законопроектом при министерстве создан координационный совет по наставничеству, в который вошли представители органов исполнительной власти, Государственной думы, Общественной палаты, корпоративного сектора, институтов развития, общественных и образовательных организаций и других заинтересованных ведомств. Также ведется работа по подготовке профессионального стандарта наставника и квалификационных требований, системы мотивации труда наставников.