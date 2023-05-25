В Москве в 2023 году может пройти Индонезийский фестиваль

Руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин отметил, что представители Джакарты заинтересованы в изучении московского опыта в области развития транспорта и транспортной инфраструктуры

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Власти Москвы надеются, что в этом году в Москве пройдет Индонезийский фестиваль, который в 2020 году был перенесен из-за пандемии. Об этом в четверг сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин на II Евразийском экономическом форуме.

"Хотелось бы, чтобы наши коллеги возобновили практику проведения Индонезийского фестиваля в Москве. Он уже дважды проходил в нашей столице с грандиозным успехом при поддержке правительства Москвы. В 2020 году, к сожалению, фестиваль был перенесен. Надеюсь, что в этом году он все же состоится, а мы в ответ проведем Дни Москвы в Джакарте", - сказал Черемин.

По его словам, власти Москвы также готовы поделиться опытом запуска электрического водного транспорта с Индонезией, так как это экологически чистый вид транспорта. Руководитель департамента выразил уверенность, что он может быть востребован в "стране островов".

Он добавил, что коллеги из Джакарты заинтересованы прежде всего в изучении московского опыта в области развития транспорта и транспортной инфраструктуры.

"Мы выступили с инициативой поделиться нашей экспертизой в градостроительстве. Москва сегодня является одним из самых передовых городов мира. <…> Учитывая тот интерес, который сегодня Индонезия проявляет к взаимодействию с Москвой, мы, недавно обсуждая новые перспективы сотрудничества с господином послом, пришли к выводу, что нам необходимо провести Дни экономики и культуры Москвы в конце этого года. Что мы хотели бы предложить нашим индонезийским коллегам? В первую очередь, конечно же, это наши знания и опыт в реализации очень крупных инфраструктурных транспортных проектов", - подчеркнул Черемин.

Он уточнил, что, кроме того, коллеги из Джакарты, которые посещали Москву, хотели бы позаимствовать опыт в развитии здравоохранения. В том числе и в реализации электронной системы, которая сегодня позволяет управлять московскими клиниками и облегчает доступ к врачу.