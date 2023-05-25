Директор "Ленкома" рассказал о состоянии Глеба Панфилова

Оно пока остается без изменений, отметил Марк Варшавер

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Состояние народного артиста РСФСР, режиссера Глеба Панфилова, госпитализированного ранее с инсультом и пневмонией, пока остается без изменений. Об этом в четверг сообщил ТАСС директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

"У меня другой информации нет. Такое же состояние", - сказал собеседник агентства.

11 мая стало известно, что Панфилова доставили в НИИ имени Склифосовского с инсультом. Ранее Варшавер сообщал, что режиссеру стало легче, и пожелал ему здоровья.

Панфилов - режиссер и автор сценария фильмов "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Иван Денисович", "Мать" и других. Обладатель наград всех крупнейших киносмотров - в Локарно, Венецианского, Каннского, Берлинского и Московского международного фестивалей, лауреат премии "Ника" и "Золотой орел". Был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой, которая ушла из жизни в начале 2023 года.