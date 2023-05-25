Попова сообщила о стабилизации ситуации с заболеваемостью корью в России

В РФ зафиксировано двукратное уменьшение числа зарегистрированных случаев кори, заявила глава Роспотребнадзора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Двукратное уменьшение числа зарегистрированных случаев заражения корью зафиксировали в России, ситуация с заболеваемостью стабилизировалась. Об этом журналистам сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг.

"Ситуация по кори стабилизировалась. Если говорить об оценке неделя к неделе, мы видим двукратное уменьшение числа зарегистрированных случаев", - сказала она в кулуарах X Невского международного экологического конгресса.

По словам Поповой, это связано с тем, что служба проводит большой комплекс противоэпидемических мероприятий. "Дает эффект и подчищающая иммунизация, и активность регионов в противодействии кори. Безусловно, это вызывает у нас удовлетворение и достойно высокой оценки", - отметила глава ведомства.

Попова также напомнила о важности вакцинации от других инфекций в сезон отпусков. "Вместе с тем наступает сезон отпусков, сезон активной миграции, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы быть защищенным от кори и других инфекций с помощью вакцин", - резюмировала она.