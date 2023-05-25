Участники СВО из Ставрополья начнут ежегодно проходить лечение в санаториях

Глава региона Владимир Владимиров отметил, что для реабилитации и лечения военнослужащих максимально должна использоваться санаторно-курортная база Кавказских Минеральных Вод

СТАВРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Участники специальной военной операции из Ставропольского края смогут ежегодно проходить санаторно-курортное лечение в регионе. Об этом в четверг сообщил глава региона Владимир Владимиров во время ежегодного послания о социально-экономическом положении края.

"Те из наших земляков, кто вернулся с передовой, должны иметь возможность, как минимум, один раз в год пройти санаторно-курортное лечение. Тем, кто нуждается в медицинской реабилитации, необходимо обеспечить прохождение такого оздоровления в соответствии с врачебными показаниями", - сказал он. Губернатор также поручил Минздраву и Минтуризму края совместно подготовить для этого нормативную базу и внести ее на рассмотрение краевого правительства до 1 сентября 2023 года.

Владимиров отметил, что для реабилитации и лечения военнослужащих максимально должна использоваться санаторно-курортная база Кавказских Минеральных Вод. По словам губернатора, в крае создана инфраструктура помощи бойцам в зоне проведения специальной военной операции.

Кроме того, он сообщил, что в настоящее время в крае создается фонд социальной помощи ветеранам специальной военной операции "Защитники Отечества". Помещения для работы фонда уже подготовлены, завершается обучение специалистов.