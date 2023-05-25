Попова: зафиксированные в России варианты вируса гриппа птиц не опасны для человека

По словам главы Роспотребнадзора, российская продукция птицеводства остается абсолютно безопасной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Варианты вируса гриппа птиц, зафиксированные на территории России, не несут опасности для человека, заверила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день варианты вируса гриппа птиц, которые мы видим на территории РФ, не опасны для человека. Рисков для людей нет", - сказала она журналистам в кулуарах X Невского международного экологического конгресса в четверг.

По ее словам, российская продукция птицеводства остается абсолютно безопасной.

"Мы продолжаем заниматься этой проблемой, внимательно наблюдая за изменением вируса птичьего гриппа", - добавила Попова, однако призвав граждан быть аккуратными при поездках за границу.

"Мы системно вместе с министерством сельского хозяйства занимаемся этой проблемой. Отмечу, что эта проблема характерная не только Российской Федерации", - добавила Попова.