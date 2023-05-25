В Сьерра-Леоне во время урагана упало дерево, которое было историческим символом страны

Высота растения составляла 73 м, сохранилась только нижняя часть ствола высотой не более 3 м

ПРЕТОРИЯ, 25 мая. /ТАСС/. Ураган повалил 73-метровое хлопковое дерево во Фритауне, которое было историческии символом Сьерра-Леоне. Об этом сообщила в четверг южноафриканская телерадиокомпания SABC.

"Произошедшее стало большой потерей для нации", - заявил президент республики Джулиус Маада Био. Он заметил, что с момента создания Сьерра-Леоне это дерево считалось символом свободы страны. Био сказал, что на месте, где росло дерево, установят напоминающий его символ.

Сохранилась только нижняя часть ствола высотой не более 3 м. Точный возраст дерева неизвестен, однако оно точно существовало уже в конце XVIII века - в момент прибытия в Сьерра-Леоне группы бывших темнокожих рабов из Северной Америки. Они сражались на стороне англичан во время войны за независимость США и ушли с остатками английской армии в Канаду. Прожив недолго в канадской провинции Новая Шотландия, бывшие рабы приняли решение вернуться на историческую родину.

1130 американских переселенцев прибыли в 1792 году в район побережья Сьерра-Леоне, где за пять лет до этого было основано небольшое поселение бывших рабов, обустроенное при содействии английского "Комитета освобождения несчастных чернокожих". Было принято решение основать новый город и назвать его Фритаун - "город свободных". В качестве места поселения выбрали обширное поле, на котором росло дерево. Первым актом закладки города стала религиозная церемония, прошедшая 11 марта 1792 года вокруг этого дерева.

Под деревом, ставшим главным живым национальным символом, ежегодно совершались благодарственные молебны, посвященные миру и процветанию Сьерра-Леоне. Растение изображено на купюрах национальной валюты.