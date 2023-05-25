В Иркутской области возобновил работу закрытый из-за непогоды аэропорт Усть-Кута

В связи с этим было отложено выполнение рейсов по маршрутам Иркутск - Усть-Кут и Усть-Кут - Иркутск

ИРКУТСК, 25 мая. /ТАСС/. Авиасообщение, прерванное из-за непогоды, возобновлено в городе Усть-Куте Иркутской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Аэропорт в Усть-Куте открыли, все благополучно улетели", - сказал собеседник агентства.

Аэропорт Усть-Кута, из которого выполняются авиарейсы в Иркутск, закрывали из-за непогоды. В связи с этим было отложено выполнение рейсов по маршрутам Иркутск - Усть-Кут и Усть-Кут - Иркутск.

Усть-Кут - город с населением около 40 тыс. человек в 960 км от Иркутска, авиасообщение налажено с Иркутском и Полярным. Большое число работников приезжает в Усть-Кут на вахту.