25 мая, 08:51

В Иркутской области возобновил работу закрытый из-за непогоды аэропорт Усть-Кута

В связи с этим было отложено выполнение рейсов по маршрутам Иркутск - Усть-Кут и Усть-Кут - Иркутск

ИРКУТСК, 25 мая. /ТАСС/. Авиасообщение, прерванное из-за непогоды, возобновлено в городе Усть-Куте Иркутской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Аэропорт в Усть-Куте открыли, все благополучно улетели", - сказал собеседник агентства.

Аэропорт Усть-Кута, из которого выполняются авиарейсы в Иркутск, закрывали из-за непогоды. В связи с этим было отложено выполнение рейсов по маршрутам Иркутск - Усть-Кут и Усть-Кут - Иркутск. 

Усть-Кут - город с населением около 40 тыс. человек в 960 км от Иркутска, авиасообщение налажено с Иркутском и Полярным. Большое число работников приезжает в Усть-Кут на вахту. 

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