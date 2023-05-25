Прокуратура просит суд признать геноцидом преступления нацистов в годы войны в Подмосковье

Как сообщили в ГП РФ, установлено, что оккупированная территория и ее жители должны были стать ресурсной базой нацисткой армии

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Прокуратура Московской области по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова направила в суд заявление о признании геноцидом преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Подмосковья. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Прокуратура Московской области направила в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с октября 1941 года по январь 1942 года территории Подмосковья", - говорится в сообщении. Заявление подано в Московский областной суд.

Установлено, что оккупированная территория и ее жители должны были стать ресурсной базой нацисткой армии, обеспечить ее всем необходимым для продолжения войны. Граждане подвергались пыткам, их убивали, грабили, выгоняли из домов для расквартирования немецких военных частей. Для строительства немецких оборонительных рубежей использовался принудительный труд. Также людей заставляли разминировать дороги и поля. Общее число жертв за период оккупации нацистами в Московской области составило более 26 тыс. человек. Размер материального ущерба на сегодняшний день составляет около 6,4 трлн рублей.

"В подтверждение указанных фактов предоставлен значительный объем доказательств, в том числе архивные документы, экспертные заключения специалистов, свидетельские показания, материалы уголовного дела", - указали в Генпрокуратуре.