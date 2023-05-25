Минпросвещения прорабатывает вопрос возврата урока труда в школы

Он будет отличаться от урока технологии, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минпросвещения России прорабатывает вопрос о возврате урока труда в школы, который будет отличаться от урока технологии, сообщил в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы должны еще посмотреть на урок труда. Мы сейчас прорабатываем, решаем вопрос того, чтобы вернуть урок труда. У нас есть урок технологии в дополнении к уроку цифровой технологии. А когда, скажем, [будет] урок труда и технологии, где мы дадим возможность молодым ребятам проявить себя, сделать что-то руками своими, то это очень важно", - сказал он на пресс-конференции.

Ранее депутат от Единой России Андрей Исаев, глава комитета Госдумы по просвещению и другие внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий закрепить обязанность школьников трудиться с учетом возрастных особенностей и без согласия родителей. Например, убирать класс, сажать деревья на пришкольной территории, помогать в библиотеке, шить театральные костюмы.

Кравцов отметил, что Минпросвещения поддерживает такую инициативу. "Во-первых, это формирование моторики, развитие мышления. А потом, если молодой человек не умеет, условно говоря, гроздь забить, помочь своим родителям после школы. Это обязательно [нужно]. Мы поддерживаем законопроект", - добавил он.