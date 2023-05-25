Собянин: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия

Ежедневно по МЦК пассажиры в среднем совершают больше 540 тыс. поездок

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Свыше 900 млн поездок совершено по Московскому центральному кольцу (МЦК) с момента его открытия в 2016 году. Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"На МЦК поставлен новый рекорд: с момента запуска - в День города, 10 сентября 2016 года - пассажиры совершили по нему больше 900 млн поездок. Самые популярные станции - Нижегородская, Площадь Гагарина и Ростокино. Ежедневно по МЦК пассажиры в среднем совершают больше 540 тыс. поездок", - написал мэр.

Он отметил, что Московское центральное кольцо - крупнейший транспортный проект и один из самых востребованных. "С его запуском свыше 3 млн пассажиров получили новый вид городского транспорта и удобные маршруты, благодаря которым они меньше времени тратят на дорогу. Открытие МЦК вдохнуло жизнь в ранее заброшенные территории вокруг Московской кольцевой железной дороги и повлияло на их социальное и экономическое развитие", - заключил Собянин.