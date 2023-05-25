El País: в закон о борьбе с расизмом в Испании могут включить штрафы до €500 тыс.

Текст закона затрагивает почти все области - от образования до здравоохранения

МАДРИД, 25 мая. /ТАСС/. Министерство по вопросам равноправия Испании работает над новым законом для борьбы с расизмом, в котором предусмотрены многотысячные штрафы за его нарушение. Об этом сообщила в четверг газета El País со ссылкой на один из черновых вариантов документа.

По ее информации, ведомство не исключает введения штрафов от €300 до €500 тыс. и внесения изменений в Уголовный кодекс страны. Текст закона затрагивает почти все области - от образования до здравоохранения. В документе, например, говорится, что компании "с более чем 250 работниками должны подготовить план в течение одного года после вступления в силу этого закона, который включает меры по предотвращению, устранению и исправлению всех форм расовой дискриминации или связанных с ней форм нетерпимости".

"Серьезным правонарушением" в законе обозначены выражения, "которые пропагандируют, разжигают, способствуют [ненависти] или оправдывают ненависть на почве расизма". Уточняется, что инициатива начала разрабатываться более года назад. В марте прошлого года был начат процесс общественных консультаций для сбора мнений лиц и организаций, которых потенциально затрагивает будущая норма.

Документ также предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс для ужесточения наказания в случае преступлений, направленных против целых коллективов. Кроме того, в число наказуемых действий может быть включено отрицание геноцида.

Вопрос о расизме в Испании обострился после инцидента с бразильским игроком мадридского "Реала" Винисиусом. 21 мая "Реал" на выезде со счетом 0:1 уступил "Валенсии" в матче чемпионата Испании. Перед игрой и во время матча болельщики хозяев выкрикивали расистские оскорбления в адрес Винисиуса. В конце матча бразилец показал болельщикам жест, намекающий на возможный вылет "Валенсии" из высшего дивизиона чемпионата Испании, после чего принял участие в стычке с игроками соперника и получил красную карточку.

Эта ситуация вызвала широкий резонанс как в самом королевстве, так и за его пределами. Инцидент прокомментировали в ООН, Международной федерации футбола (ФИФА), президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, испанские власти и другие.