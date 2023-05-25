В Миргороде Полтавской области УПЦ лишили земельных участков под храмами

По поручению президента страны Владимира Зеленского правительством подготовлен и внесен в парламент законопроект, направленный на запрет канонической церкви

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Депутаты Миргородского городского совета (Полтавская область Украины) лишили каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) земельных участков под храмами. Об этом в четверг сообщается на сайте Союза православных журналистов (СПЖ).

"Парламентарии Миргородского горсовета 24 мая проголосовали за лишение УПЦ права пользования земельными участками на территории общины, за соответствующее решение проголосовали 25 депутатов, еще 1 избранник воздержался", - говорится в сообщении.

Таким образом, "власти расторгли с УПЦ договоры на аренду Успенского кафедрального собора Миргорода, Иоанно-Богословского храма и земли рядом с ним". Депутаты также отобрали у УПЦ земельные участки под храмами в селах Кибинцы и Мальцы Миргородской общины и еще один участок, на котором УПЦ планировала построить новую церковь, отмечает СПЖ.

Ситуация вокруг УПЦ на Украине продолжает ухудшаться. По поручению президента страны Владимира Зеленского правительством подготовлен и внесен в парламент законопроект, направленный на запрет канонической церкви. Власти на местах лишают церковь права на аренду земли под храмами. Также при поощрении властей раскольники из Православной церкви Украины силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. Против священнослужителей выдвигают обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства Украины. В 2022 году Служба безопасности Украины возбудила 52 уголовных дела, в которых фигурируют 55 священнослужителей УПЦ, в том числе 14 архиереев.