Московские госпитальные педагоги провели стажировку для липецких коллег

Для учителей организовали лекции, семинары и мастер-классы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Столичные педагоги провели стажировочную сессию по работе с тяжелобольными детьми для коллег из Липецка, рассказали ТАСС в четверг в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы.

"То, что мы делаем сегодня в госпитальной школе - это то, как должна выглядеть современная школа в связи с потребностями ребенка и запросами родителей. Мы берем модель госпитальной педагогики Москвы и масштабируем на регионы. Эффект от подобных встреч всегда выше, чем от простых лекций, есть живое педагогическое общение непосредственно при совместном проведении занятий. Это самая лучшая форма повышения квалификации всех педагогов", - подчеркнул руководитель проекта госпитальных школ "УчимЗнаем", профессор Сергей Шариков.

Стажировочная сессия для команды педагогов липецкой средней школы № 30 прошла на базе Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева и Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина. В течение двух дней команда специалистов московских госпитальных школ в различных форматах готовила педагогов из Липецка к работе с детьми, находящимися на длительном лечении в медицинских стационарах. Для учителей организовали лекции, семинары и мастер-классы.

Образовательный проект госпитальных школ России "УчимЗнаем" начался в 2014 году при совместном участии столичного департамента образования и науки, школы № 109 и федеральных и городских медучреждений. Он нацелен на создание полноценной образовательной среды в детских больницах для детей, которые находятся на длительном лечении и в силу этого не могут обучаться в обычных школах или посещать детские сады. Сегодня проект объединяет госпитальные школы регионов России, а также школы, открытые в Узбекистане и Кыргызстане.