25 мая, 09:13
Военная операция на Украине

Врио главы МВД ЛНР Корнет перенес сложную операцию

Как сообщили в силовых структурах, в результате ранения, полученного при взрыве в Луганске, у него поражено до 70% легких

ЛУГАНСК, 25 мая. /ТАСС/. Врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет перенес сложную операцию, в результате ранения, полученного при взрыве в центре Луганска 15 мая, у него поражено до 70% легких. Об этом ТАСС сообщил в четверг представитель силовых структур республики.

"У Игоря Александровича [Корнета] в результате ранения поражено до 70% легких. Он перенес сложную операцию в одной из клиник Москвы", - сказал собеседник агентства.

15 мая в центре Луганска на Корнета было совершено покушение. После ЧП он перенес операцию. Позже стало известно, что Корнета перевезли в московский госпиталь в Коммунарке. Всего в результате взрыва пострадали восемь человек. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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