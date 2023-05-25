Врио главы МВД ЛНР Корнет перенес сложную операцию

Как сообщили в силовых структурах, в результате ранения, полученного при взрыве в Луганске, у него поражено до 70% легких

ЛУГАНСК, 25 мая. /ТАСС/. Врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет перенес сложную операцию, в результате ранения, полученного при взрыве в центре Луганска 15 мая, у него поражено до 70% легких. Об этом ТАСС сообщил в четверг представитель силовых структур республики.

"У Игоря Александровича [Корнета] в результате ранения поражено до 70% легких. Он перенес сложную операцию в одной из клиник Москвы", - сказал собеседник агентства.

15 мая в центре Луганска на Корнета было совершено покушение. После ЧП он перенес операцию. Позже стало известно, что Корнета перевезли в московский госпиталь в Коммунарке. Всего в результате взрыва пострадали восемь человек.