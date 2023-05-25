Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов лабораторий "Ситилаб"

Как уточнили в ведомстве, оператор уведомил Роскомнадзор об инциденте в установленные законодательством сроки

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор проведет проверку в связи с информацией о возможной утечке персональных данных в сети клинико-диагностических лабораторий "Ситилаб". Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее хакеры из группировки UHG выложили в своем Telegram-канале, как они утверждали, по меньшей мере 12 пакетов данных "Ситилаба".

"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в сети клинико-диагностических лабораторий "Ситилаб", - говорится в сообщении.

По закону о персональных данных, оператор в течение суток с момента утечки должен уведомить Роскомнадзор. "Оператор уведомил Роскомнадзор об инциденте в сроки, установленные законодательством", - уточнили в Роскомнадзоре.