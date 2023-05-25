Спектакли и концерты проведут на ВДНХ в рамках фестиваля в честь Дня России

На ВДНХ в этом сезоне ожидается 10 млн гостей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Фестиваль в честь Дня России подготовили на ВДНХ, для гостей пройдут концерты, спектакли и мастер-классы. Об этом в четверг сообщила заместитель генерального директора по развитию ВДНХ Елена Жук.

"Мы рады представить программу мероприятий летнего сезона ВДНХ. <…> Из крупнейших мероприятий этого сезона отмечу ближайшее - это день России 12 июня. В этот день состоится большой фестиваль, в программе которого можно будет совершить путешествие по стране. Будут представлены регионы России - это и гастрономия, и культурное наследие регионов, рассказ о туристическом потенциале. Запланировано выступление артистов, проведение спектаклей, мастер-классов и многое другое. Мероприятия пройдут по всей территории ВДНХ", - сказала Жук.

По ее словам, слоганом этого сезона станет "Город. Лето. ВДНХ". Всего на ВДНХ в этом сезоне ожидается 10 млн гостей. "Что, безусловно, на нас накладывает большую ответственность по всем стандартам гостеприимства, клиенторриентированности", - подчеркнула она.

Как отметила заместитель генерального директора по развитию ВДНХ, на ВДНХ сформирован волонтерский корпус, который каждые выходные будет помогать гостям сориентироваться по местности и по повестке. Также на ВДНХ есть семь инфоцентров, где сотрудники будут готовы помочь гостям выставки.

"На территории ВДНХ находится 49 объектов культурного наследия - крупнейший архитектурно-парковый комплекс в мире. ВДНХ летом - это более 20 крупных фестивалей, в том числе и гастрономических. Это более 200 локаций для мероприятий - уличные площадки, павильоны", - напомнила Жук.

С 20 по 24 июня состоится второй Международный московский джазовый фестиваль. Одной из главных площадок которого будет ВДНХ. В эти дни можно будет услышать выступления более 30 лучших российских музыкальных коллективов.