На Ставрополье увеличили на 25% объем выплат победителям школьных олимпиад и их учителям

На эти цели направят 10 млн рублей из бюджета края

СТАВРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья увеличили объем поддержки победителей олимпиад школьников и их педагогов на 25% в 2023 году. Из бюджета края на это направят 10 млн рублей, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Владимиров во время послания о социально-экономическом положении Ставрополья.

"В 2022 году в крае впервые стали выплачивать единовременную премию для учеников - чемпионов знаний - от 20 до 40 тыс. рублей за каждый предмет. В этом году мы продолжим поддерживать тех, кто движется к вершинам знаний. И кто помогает преодолевать этот путь. Объем предусмотренных на эти выплаты бюджетных средств увеличен на 25% - с 8 до 10 млн рублей", - сказал он.

Выплаты для талантливых школьников и их педагогов предусмотрены по региональной программе "Дети Ставрополья". Разовая выплата для учителей, которые подготовили победителей регионального или заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, составляет от 10 до 40 тыс. рублей за каждого призера.

Владимиров отметил, что в крае расширяется перечень площадок для занятий с талантливыми детьми. В технопарках "Кванториум" на Ставрополье занимаются около 3 тыс. учеников. В школах региона работают "Точки роста", в крае также проходят занятия с детьми на базе мобильного технопарка "Кванториум".

В 2023 году в Ставрополе откроется центр развития способностей и талантов детей и молодежи "Сириус 26". В его создание вложат около 200 млн рублей. На площадке будут работать девять научно-исследовательских лабораторий, пять творческих мастерских и три IT-лаборатории.