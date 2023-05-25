25 мая, 09:38

СМИ: в Одесской области снесут памятник Зое Космодемьянской

Городские власти переименовали более 200 улиц, названия которых связаны с Россией

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской в городе Белгород-Днестровском Одесской области решено демонтировать по решению исполнительного комитета местного совета. Об этом в четверг сообщило издание "Новости Одессы".

Согласно постановлению горсовета, прошение о демонтаже направлено 5 мая участником организации "Декоммунизация" Вадимом Поздняковым.

Кампания по тотальной дерусификации, проводимая украинскими властями с 2015 года, затронула и Одессу. Городскими властями приняты решения о переименовании более чем 200 улиц, названия которых связаны с Россией. Кроме того, демонтированы памятники полководцу Александру Суворову и императрице Екатерине II, чьим указом основан город. В начале мая власти Одессы переименовали Суворовский район в Пересыпский, а Малиновский - в Хаджибейский. 

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