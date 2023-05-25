Верховный суд ликвидировал партию ПАРНАС

Как отметили в Минюсте, "Партия народной свободы" не имеет представительств в половине регионов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Верховный суд РФ в четверг удовлетворил иск Минюста о ликвидации "Партии народной свободы" (ПАРНАС). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации партии "Партия народной свободы", - сказала собеседница агентства.

Согласно позиции Минюста, ПАРНАС не имеет представительств в половине регионов РФ, к чему политические партии обязывает законодательство. "Партия не предпринимает попыток нарастить число региональных отделений и устранить выявленные нарушения. Ситуация только усугубляется", - заявила в суде представитель министерства.

Юрист ПАРНАС сообщил, что в партии не были осведомлены о закрытии части региональных отделений и проведении проверки.

После начала СВО на Украине лидер партии Михаил Касьянов покинул Россию. Ранее региональные отделения партии были ликвидированы решениями судов в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.