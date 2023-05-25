В Москве наградили победителей и призеров конкурса педагогического мастерства

Конкурс проходил в шести номинациях

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Победителей и призеров конкурса педагогического мастерства и общественного признания "Педагоги года Москвы" наградили в столице. Конкурс проходил в шести номинациях: "Учитель года Москвы", "Воспитатель года Москвы", "Сердце отдаю детям", "Педагог-психолог года Москвы", "Учитель-дефектолог года Москвы" и "Педагогический старт", сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента образования.

"На церемонии награждения объявили победителей, призеров и занявших третье место лауреатов номинации "Педагогический старт", в которой участвуют начинающие педагоги. Так, по направлению "Учитель-мастер" победителями стали: учитель математики школы № 904, разработавшая необычную математическую игру для изучения дробей; София Сергеева, воспитатель школы № 236 Елизавета Малышкина за образовательный проект "Детский сад и семья - единое образовательное пространство", педагог-психолог школы № 1504 Юлия Голощапова за проект "Родительский клуб "Тайная опора" и другие. По направлению "Профессиональный союз" победила команда школы № 1159", - отметили в пресс-службе.

Кроме этого, преподаватель колледжа сферы услуг № 10 Кирилл Смирнов стал победителем направления "Учитель-лидер", автор проекта "ГТО - путь к здоровью и успеху". В рамках проекта на базе колледжа открывают дополнительные программы физкультурно-спортивной направленности и привлекают ветеранов труда к проведению фестивалей ГТО.

"Для Корпоративного университета конкурс - это не только профессиональное испытание, праздник, но еще и задача на будущее. Мы видим в конкурсе не только достижения, но и те зоны, сферы, компетенции, которые требуют нашего повышенного внимания. И мы непременно учтем это в наших новых программах повышения квалификации, профессиональной переподготовки и неформальных программах развития педагогов", - отметила директор Корпоративного университета московского образования Маргарита Русецкая.

Конкурс "Педагоги года Москвы" - одно из ключевых мероприятий в рамках Года педагога и наставника - проводит Департамент образования и науки города Москвы при поддержке Московской городской организации Общероссийского Профсоюза образования. Методическую поддержку номинаций осуществляют Городской психолого-педагогический центр и образовательный комплекс "Воробьевы горы".