В России в течение двух лет построят более 35 стационаров соцобслуживания

Всего в них будет 2 800 мест, сообщила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Минтруд РФ планирует построить в этом году 18 стационарных объектов социального обслуживания, в том числе для пожилых, и в 2024 - еще 20. Об этом сообщила в четверг первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина, обратив внимание на необходимость также развивать детские организации.

"Если в 2023 текущем году мы сдаем 18 интернатов в 16 регионах, то в 2024 году мы строим 20 интернатов в 19 регионах, <...> всего на 2 800 мест", - сказала она на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

Баталина отметила, что с 2023 года Минтруд начал применять формат государствено-частного партнерства в Тамбове и Самаре. Так, в Самаре строят Южный пансионат для ветеранов труда на 200 мест, а в 2024 году в городе планируется спроектировать еще один объект.

"Мы пока строим только дома интернаты для пожилых граждан, а нам бы надо было заниматься детскими организациями. А у нас этой строки в бюджете нет, и возможностей направить эти деньги на детские организации. <...> Но задачу мы такую перед собой ставим", - заявила она.