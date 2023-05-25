В России начнут внедрять ИИ как обязательную опцию при сопровождении пациента в 2023 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что в настоящий момент кардинально меняется технологический уклад в медицине

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Первый этап внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в качестве обязательной опции в медицинском сопровождении пациентов начнется в 2023 году практически во всех регионах РФ. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"В этом году стартует практически во всех регионах первый этап внедрения искусственного интеллекта уже как обязательной опции в медицинском сопровождении пациентов", - сказал он в ходе форума "Офтальмогеронтология: инновационные решения проблем".

Мурашко также добавил, что в настоящий момент кардинально меняется технологический уклад в медицине.

Ранее министр сообщил, что в 2022 году в России провели более 500 тыс. диагностических исследований с применением искусственного интеллекта.