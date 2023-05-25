Глава Минпросвещения анонсировал темы "Разговоров о важном" на следующий год

В частности, запланированы занятия, посвященные 100-летаю "Мосфильма", 225-летию поэта Александра Пушкина, 30-летию государственного герба

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Темы спорта и здоровья будут учтены во внеурочных занятиях "Разговоры о важном" на будущий учебный год, также они будут проводиться по теме исторических событий. Об этом в четверг сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы обязательно учтем спорт и здоровье, это очень важные темы. <...> В следующем году в рамках уроков "Разговоры о важном" у нас как раз разговоры о важном отражают, в том числе и исторические события", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Кравцова, в следующем году запланированы занятия, посвященные 100-летаю "Мосфильма", 225-летию поэта Александра Пушкина, 30-летию государственного герба РФ.

Также в следующем учебном году исполняется 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда, 215 лет со дня рождения писателя Николая Гоголя, 90 лет со дня рождения ученого Дмитрия Менделеева, 200 лет со дня рождения адмирала Федора Ушакова и 185 лет со дня рождения композитора Модеста Мусоргского. "Вот эти уроки, посвященные в том числе юбилейным датам, мы в следующем году проведем. В том числе прислушаемся к совету по поводу урока спорта и здоровья", - отметил министр.

Про "Разговоры о важном"

Еженедельные занятия "Разговоры о важном" начались в школах РФ с 5 сентября 2022 года. Они проходят по понедельникам. Сценарии занятий с 1-го по 11-й класс адаптированы для разных возрастов школьников. Предполагается, что всего их будет 34 - по количеству учебных недель в году. Для каждого урока разработаны методические рекомендации, в которых описаны последовательность этапов занятия, содержательная часть, представлены вспомогательные материалы для учителей, инструкции для интерактивных заданий и так далее.