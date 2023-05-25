Минтруд призвал централизовать систему социального обслуживания в новых регионах

Это нужно сделать для перехода субъектов на российское законодательство, отметила первый замглавы ведомства Ольга Баталина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Систему социального обслуживания в новых регионах РФ необходимо централизовать для перехода на российское законодательство. Об этом сообщила в четверг первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

"У них сегодня децентрализована система соцзащиты и соцобслуживания. Если у нас в субъектах РФ все организации находятся в ведении региональных органов власти, и полномочия по соцзащите на территории муниципалитетов выполняют те органы региональной власти, то у них большой объем полномочий находится в ведении муниципалитетов, центры соцобслуживания находятся в ведении муниципалитетов. Таким образом, им требуется централизовать систему", - сказала она на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

Баталина напомнила, что система социального обслуживания в новых регионах РФ заработает по российскому законодательству с 1 января 2024 года. По ее словам, 18 соответствующих нормативных актов были разработаны в декабре 2022 года. На их основе сейчас новые регионы разрабатывают свои акты и направляют их на согласование.