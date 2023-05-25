Папа Римский надеется, что мир как можно быстрее откажется от ископаемого топлива

Понтифик призвал положить конец несправедливому отношению "к бедным и детям, которые будут страдать от самых тяжелых последствий изменения климата"

ВАТИКАН, 25 мая. /ТАСС/. Папа Римский Франциск выразил надежду, что мировые лидеры на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28), которая состоится в ОАЭ в ноябре-декабре этого года, договорятся о скором отказе от ископаемого топлива.

"Мировые лидеры, которые будут участвовать во встрече COP-28, которая пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря этого года, должны прислушаться к научным данным", - приводит его слова в четверг пресс-служба Ватикана.

Понтифик призвал положить конец несправедливому отношению "к бедным и детям, которые будут страдать от самых тяжелых последствий изменения климата".

"Я призываю всех людей доброй воли действовать в соответствии с этими руководящими принципами в отношении общества и природы", - сказал Папа Римский.