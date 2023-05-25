В России создадут более 60 центров промышленной медицины

Также будут созданы несколько сотен "цифровых" здравпунктов, сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова

ДУБНА /Московская область/, 25 мая. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России планирует создать 60 центров промышленной медицины и несколько сотен "цифровых" здравпунктов. Об этом в четверг сообщила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

"Запланировано создание более 60 центров промышленной медицины, крупных, и большая сеть - это будет несколько сотен центров - цифровых здравпунктов", - сказала она.

К центру промышленной медицины в Дубне прикреплены, в частности, 6,5 тыс. работников ОЭЗ "Дубна", отметила Скворцова. Она добавила, что модель, реализованная в Дубне, будет использована для внедрения во всех федеральных округах РФ, во всей системе ФМБА России.

"Модель эта важна, и фактически она становится моделью промышленной медицины для всей страны", - сказала Скворцова.

По ее словам, "колыбелью" промышленной медицины в стране стала структура-предшественник ФМБА России. В системе действуют более 1 тыс. структур промышленной медицины - здравпункты, амбулаторные и стационарные центры профессиональной патологии, лаборатории психофизиологии.