25 мая, 10:30

Дума исключила дела против криминальных авторитетов из ведения суда присяжных

Документ внесли на рассмотрение палаты сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев, а также депутат Госдумы Ирина Панькина

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг закон, исключающий из компетенции суда присяжных уголовные дела в отношении криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.

Документ внесли на рассмотрение палаты сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев, а также депутат Госдумы Ирина Панькина. По действующему законодательству, такие дела могут рассматриваться судом с участием присяжных заседателей.

Принятый закон вносит изменения в ст. 30 ("Состав суда") Уголовно-процессуального кодекса РФ, исключив из нее положения о том, что дела о создании преступного сообщества для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а также в отношении криминальных авторитетов, входят в компетенцию суда присяжных. 

Теги:
РоссияКлишас, Андрей АлександровичПолетаев, Владимир ВладимировичПанькина, Ирина Александровна
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