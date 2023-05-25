Госдума расширила перечень экстремистских материалов, за которые грозит штраф

В частности, это труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, выступления и изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала, выступления и изображения руководителей организаций, сотрудничавших с указанными группами, организациями или движениями

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг закон, который расширяет перечень экстремистских материалов, за производство и распространение которых установлена административная ответственность.

Сейчас в статье 20.29 Кодекса об административных правонарушениях установлена ответственность за массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов. Согласно принятому закону, в статью добавляются экстремистские материалы, указанные в пункте 3 статьи 1 закона "О противодействии экстремистской деятельности".

В частности, речь идет о предназначенных для распространения либо публичного демонстрирования документах либо информации на иных носителях, призывающих к экстремистской деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость ее осуществления, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, выступления и изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала, выступления и изображения руководителей организаций, сотрудничавших с указанными группами, организациями или движениями.

Эта инициатива была внесена в Госдуму в пакете с законопроектом, в котором предлагалось отнести к экстремистским материалам картографические и иные изображения и продукцию, оспаривающие территориальную целостность Российской Федерации. Этот законопроект пока рассмотрен лишь в первом чтении (20 декабря 2022 года).