В новых регионах с марта назначили более 160 тыс. пенсий

Эта работа находится на особом контроле, сообщил председатель Соцфонда России Сергей Чирков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Около 160 тыс. пенсий по российскому законодательству назначили в новых регионах РФ с марта 2023 года. Об этом сообщил в четверг председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

"За два с половиной месяца Социальным фондом уже назначено 160 тыс. пенсий в новых регионах нашей страны. Эта работа находится на особом контроле", - сказал он на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

Чирков добавил, что в новых регионах назначена 61 тыс. ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), также единое пособие назначено на 160 тыс. детей. Кроме того, он напомнил, что жители новых субъектов получили 70 тыс. сертификатов на материнский капитал.