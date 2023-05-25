Население Британии в 2022 году увеличилось на рекордные 606 тыс. человек за счет мигрантов

До выхода страны из состава ЕС он держался на уровне 250 тыс. человек в год

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Рекордный показатель чистой миграции был установлен в Великобритании по итогам 2022 года. Как говорится в распространенном в четверг отчете Национальной статистической службы (Office for National Statistics, ONS) Соединенного Королевства, за счет иммигрантов население страны за год выросло на 606 тыс. человек.

"Все просто. Этот показатель слишком велик. И я хочу его снизить", - заявил премьер-министр страны Риши Сунак, комментируя новые данные в интервью телеканалу ITV.

По итогам 2021 года был установлен предыдущий рекорд по показателю чистой миграции - 504 тыс. человек. До выхода Великобритании из состава ЕС он держался на уровне 250 тыс. человек в год. Еще консервативное правительство премьер-министра Дэвида Кэмерона (2010-2016) заявляло о намерении снизить этот показатель до десятков тысяч людей в год. С такими же заявлениями сейчас выступает Суэлла Браверман, возглавившая МВД в кабинете Сунака.

Программа нынешнего правительства тори предполагает усиление мер по борьбе с нелегальной иммиграцией, в том числе запрет на рассмотрение прошений об убежище, поданных нелегалами, а также другие ограничения в сфере иммиграционной политики. Так, во вторник стало известно о том, что иностранным студентам запретят привозить с собой членов своих семей. В 2022 году число выданных Великобританией студенческих виз приблизилось к полумиллиону, дополнительные 136 тыс. виз получили супруги и дети иностранцев, приезжающих в королевство на учебу.

За последний год Великобритания также приняла 114 тыс. беженцев с Украины и 52 тыс. жителей Гонконга, для которых Лондон упростил правила получения видов на жительство в Великобритании в ответ на принятый китайским парламентом в 2020 году закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

В королевстве по-прежнему остро стоит проблема нелегалов, пересекающих Ла-Манш с целью попасть в Великобританию. На протяжении пяти последних лет их число неуклонно увеличивалось. В 2022 году этот показатель вырос на 60% и достиг 45,7 тыс. По данным МВД королевства, содержание нелегалов в Великобритании сейчас обходится налогоплательщикам в £6 млн ($7,5 млн) в день.

Общее число просителей убежища, прибывших в страну в прошлом году, приближается к 80 тыс.