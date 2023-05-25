Марий Эл взяла шефство над Куйбышевским районом Запорожья

Регион поможет оснастить образовательные учреждения и организовать летний детский отдых

ТАСС, 25 мая. Республика Марий Эл взяла шефство над Куйбышевским районом Запорожской области. Регион поможет оснастить образовательные учреждения и организовать летний детский отдых, сообщила пресс-служба главы региона Юрия Зайцева.

"Было принято решение взять шефство над одной из территорий (Куйбышевским районом) Запорожской области. Невозможно передать словами свои эмоции, когда видишь, что наши соотечественники, особенно дети, живут в разрушенных националистами городах и селах, не имеют возможности получать квалифицированную медицинскую помощь, учиться", - цитирует пресс-служба Зайцева.

Отмечается, что особое внимание будет уделяться сфере образования и социального обслуживания. В частности, республика поможет в приобретении учебной и художественной литературы, оснащении образовательных организаций спортивным инвентарем и в сборе первоклассников в школу.

Кроме того, дети Куйбышевского района этим летом смогут отдохнуть в загородных лагерях Марий Эл.

Зайцев добавил, что совместная работа позволит восстановить инфраструктуру Запорожской области.