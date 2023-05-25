В МВД отметили рост изъятия в России поступающих с Украины синтетических наркотиков

Как отметил начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков ведомства Иван Горбунов, правоохранительные органы осуществляют международное сотрудничество с коллегами по всем направлениям

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. МВД России фиксирует увеличение изъятия в стране синтетических наркотиков, которые поступают с территории Украины. Об этом в четверг сообщил начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Иван Горбунов.

"Фиксируется рост изъятия [в России] синтетики, поступающей с территории, подконтрольной Киеву, что подтверждает информацию ООН о наличии на Украине мощностей для производства синтетических наркотиков", - сказал он, выступая в четверг на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

В ходе выступления Горбунов отметил, что правоохранительные органы осуществляют международное сотрудничество с коллегами по всем направлениям - от подготовки кадров и профилактики до проведения совместных оперативных мероприятий по раскрытию конкретных преступлений. "За последние полтора года особенно активно работали с нами более 40 государств, в том числе на таких площадках, как СНГ, ОДКБ, ШОС, БРИКС, ООН, АСЕАН. Только во взаимодействии с коллегами из Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Китая перекрыт ряд устойчивых международных каналов поставки гашиша, героина и синтетических наркотиков", - отметил представитель ведомства.

В качестве примера начальник ГУНК привел пресечение в прошлом году совместно с Таможенной службой поставки скрытых в строительных материалах 370 кг героина в Европу из Ирана, за осуществление которой задержаны двое граждан Македонии.