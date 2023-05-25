Собянин: в Москве 11 станций Троицкой линии метро откроют в 2024 году одновременно

По словам мэра столицы Сергея Собянина, это будет один из самых крупнейших единовременных запусков в истории метрополитена

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Первые 11 станций Троицкой линии Московского метрополитена планируется открыть одномоментно в осенне-зимний период 2024 года. Об этом сообщил журналистам в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы работаем над главным пусковым комплексом 2024 года в области метростроения - это линия от Коммунарки до ЗИЛа, 25 км, 11 станций, сложнейший комплекс, который необходимо завершить одномоментно на всех 11 станциях и запустить одновременно. [Это будет] один из самых крупнейших пусков в истории метрополитена, который запускается одним куском. Для того, чтобы их запустить одновременно, на всех станциях должна вестись интенсивная работа, чтобы состыковать примерно в одно время выход всех линий и станций", - сказал мэр в ходе осмотра строящейся станции "Университет дружбы народов".

Он также подчеркнул важность строительства новой станции на улице Миклухо-Маклая. "Сотни тысяч местных жителей, которые воспользуются этой станцией, для них будет улучшена транспортная доступность. Вокруг этой станции расположены университеты: Университет дружбы народов, геологический университет, университет МВД, научные, медицинские центры. Конечно, для них ввод станции и линии значительно улучшат транспортную доступность", - добавил Собянин.

Как доложил мэру гендиректор АО "УРСТ" Сергей Григоркевич, готовность станции "Университет дружбы народов" оценивается в 74%, основные конструкции готовы на 99%, архитектурно-отделочные работы выполнены на 58%, инженерные сети и сооружения - на 25%, гидроизоляция и засыпка - на 88%. "Работы продолжаем в графике, приступили к благоустройству территории. <…> Работы, связанные с температурами, мы намерены завершить в этом году", - заверил он.

Мэр уточнил, что пуск линии планируется осуществить в осенне-зимний период. "За лето все надо "вылизать" и сделать под ключ уже", - поручил Собянин.

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Метро до Троицка

Новая Троицкая линия метро пройдет от станции МЦК "ЗИЛ" до города Троицка. Ветка длиной 42 км с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов Московского метрополитена и самым большим за МКАД.

Станции "ЗИЛ" и "Крымская" будут пересадочными на одноименные станции МЦК. С "Новаторской" можно будет пересесть на Большую кольцевую линию метро, с "Академической" - на Калужско-Рижскую линию. На станции "Коммунарка" будет организован крупный пересадочный узел с Сокольнической линией. В перспективе на станции "ЗИЛ" планируется организовать пересадку на Бирюлевскую линию метро.

В настоящее время ведется строительство участков Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до станции "Коммунарка" общей протяженностью 25,2 км с 11 станциями: "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Новаторская", "Университет дружбы народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская", "Бачуринская", "Коммунарка". По участку станция "Коммунарка" - Троицк ведется разработка градостроительной документации.