В Подмосковье расширили список специальностей врачей для выделения бесплатной земли

В перечень добавили врачей-гериатров

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг утвердили расширение перечня специальностей медицинских сотрудников, которые могут получить бесплатно земельный участок в Подмосковье. В перечень добавили врачей-гериатров.

"Мы расширили перечень специальностей медработников, которые могут претендовать на бесплатную землю - теперь их 38, перечень пополнился еще одним дефицитным направлением - гериатрия", - сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что в рамках нацпроекта "Демография" в Подмосковье по профилю "гериатрия" открыто свыше 70 гериатрических кабинетов и более 300 гериатрических коек. До конца 2023 года планируется открыть еще 20 кабинетов, а также 105 коек. Поэтому нам важно было усилить работу с привлечением специалистов именно этого профиля.

"Поддержка медицинских специалистов, работающих в Подмосковье, - одна из наших первостепенных задач. <...> Всего, благодаря программе, земельные участки получили уже более 1,8 тыс. медицинских специалистов Подмосковья", - рассказала ТАСС первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.