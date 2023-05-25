Студентов МГИМО перевели на дистанционное обучение до 13 июня

Решение приняли в связи со вспышкой кори в вузе

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Все студенты Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел РФ (МГИМО МИД России) переведены на дистанционное обучение до 13 июня в связи со вспышкой кори в вузе. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе института.

"Да, до 13 июня все студенты переведены на дистанционное обучение", - сказали в пресс-службе МГИМО, отвечая на соответствующий вопрос. Там уточнили, что заболела одна из учащихся.

По данным пресс-службы столичного управления Роспотребнадзора, после регистрации случая начато эпидемиологическое расследование. Специалисты определили круг контактных лиц, а также приняли исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания. Проводится вакцинация среди студентов и преподавателей, ранее не привитых и не болевших корью, отметили в ведомстве. В адрес МГИМО направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе на проспекте Вернадского дом 76, заключили в пресс-службе.

В течение последнего месяца в ряде столичных вузов были выявлены случаи заболевания корью, в связи с чем проводились противоэпидемические мероприятия, а студентов, контактировавших с заболевшими, временно переводили на дистанционное обучение. 15 мая Минобрнауки и Роспотребнадзор направили в вузы методические материалы по профилактике кори в учебных заведениях и общежитиях, согласно которым следует не допускать к посещению занятий студентов и сотрудников с ОРВИ и с высыпаниями на коже, а при регистрации двух и более заболевших корью - рекомендовано переходить на дистанционное обучение на срок от 21 дня. Также медработникам в вузах рекомендовали организовать сбор данных об имеющихся прививках против кори или перенесенном заболевании.