25 мая, 11:40

В Чувашии установили запрет на использование беспилотников без специального разрешения

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования

ТАСС, 25 мая. Власти Чувашии установили запрет на использование беспилотников на территории региона без специального разрешения. Об этом говорится в указе, который опубликован на официальном интернет-портале органов власти республики.

"Установить, что запрещается использование на территории Чувашской Республики беспилотных воздушных судов без получения в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешения в целях их использования", - говорится в тексте документа.

Органам местного самоуправления в Чувашии, а также органам и организациям, которые осуществляют выдачу разрешений на использование беспилотных воздушных судов, рекомендовано обеспечить выдачу документов.

Соответствующие меры установлены до снятия режима (уровня базовой готовности), введенного указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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