Фонд "Защитники Отечества" планирует в будущем помогать всем ветеранам боевых действий

Как отметила председатель фонда Анна Цивилева, в настоящее время остро стоит вопрос с получением соответствующего удостоверения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" на первом этапе будет заниматься только ветеранами СВО, но затем планирует расширить помощь на всех ветеранов боевых действий. Также в настоящее время готовится порядок упрощенного получения удостоверений ветеранов боевых действий, заявила в четверг председатель фонда Анна Цивилева.

"Сейчас на первом этапе, пока формируется система помощи, мы будем обслуживать только ветеранов СВО, но в дальнейшем, президент это анонсировал тоже, безусловно, по справедливости должны быть включены в рамки нашей помощи все ветераны, начиная с Великой Отечественной войны", - сказала она на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

Цивилева отметила, что в настоящее время остро стоит вопрос с получением удостоверения ветерана боевых действий.

"Уже сегодня готовится порядок упрощенного получения удостоверений ветеранов боевых действий, который не потребует дополнительного сбора документов. Выдачей документов будут заниматься органы власти новых субъектов РФ, чтобы ветераны и семьи погибших защитников смогли как можно быстрее воспользоваться социальными гарантиями и льготами. Считаю вопрос принятия такого порядка приоритетным", - уточнила она.

Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям таких погибших военнослужащих.