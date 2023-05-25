МВД обеспокоено призывами к легализации синтетических наркотиков в немедицинских целях

Это ставит под угрозу всеобщее соблюдение базовых конвенций о международном контроле над наркотиками, сообщил начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков Иван Горбунов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. МВД России обеспокоены призывами к легализации использования синтетических средств в немедицинских целях, что ставит под угрозу всеобщее соблюдение базовых конвенций о международном контроле над наркотиками. Об этом сообщил в четверг начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Иван Горбунов.

"Вызывает обеспокоенность усиление тенденции по размыванию существующей системы наркоконтроля и призывы к легализации немедицинского использования синтетических средств. Несмотря на универсальный охват трех профильных конвенций, ряд стран пытается выработать собственные альтернативные стратегии, имитируя защиту общества от наркоугрозы", - сказал он, выступая в четверг на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Горбунов добавил, что в этой связи МВД целиком разделяет обеспокоенность МККН (Международный комитет по контролю за наркотиками, специализированное учреждение ООН - прим. ТАСС), что страны, разрешившие применение каннабиса в немедицинских целях или его легализацию, ставят под угрозу всеобщее соблюдение базовых конвенций о международном контроле над наркотиками, подменяя последовательную борьбу с наркобизнесом сомнительной правозащитной тематикой. "Удивляет, что данные страны в стремлении обеспечить якобы права наркозависимых лиц не останавливают даже те негативные последствия легализации, которые у них возникают", - подчеркнул он.