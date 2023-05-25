В больницах Ставрополья создадут полугодовой запас лекарств

Губернатор региона Владимир Владимиров отметил, что финансирование обеспечения лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием на Ставрополье в 2023 году увеличили на 300 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Пятимесячный резерв лекарств подготовят на профильном складе Ставрополья, в аптеках региона и стационарах, сообщил в четверг губернатор Владимир Владимиров во время послания о социально-экономическом положении региона.

"Повышенное внимание привлекает вопрос обеспечения лекарствами. <…> На уполномоченном складе и в аптечных организациях края должен находиться не менее чем пятимесячный резерв препаратов для обеспечения граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями - от сердечно-сосудистых до онкологии. Запас в стационарах должен быть не менее чем полугодовым", - сказал он.

Владимиров отметил, что финансирование обеспечения лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием на Ставрополье в 2023 году увеличено на 300 млн рублей. В общей сложности на эти цели из краевого бюджета выделен около 3 млрд рублей.

В планах властей на 2023 год провести капитальный ремонт 85 объектов здравоохранения, построить 15 фельдшерско-акушерских пунктов. "Другой важный приоритет для министерства - повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи внутри нашего региона. Мы должны добиваться того, чтобы с каждым годом уменьшалась доля пациентов, которым для лечения приходится лететь за рубеж, в Москву или в другие регионы России", - отметил Владимиров.

По итогам 2022 года высокотехнологичную медпомощь по базовой программе обязательного медстрахования в крае получили 11 821 человек. Это на 4% больше, чем в предыдущем году.