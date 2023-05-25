На Ставрополье в 2023 году увеличат на 24% целевой набор студентов-медиков

В регионе профинансируют целевую подготовку 900 будущих медиков

СТАВРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья профинансируют целевую подготовку 900 будущих медиков в новом учебном году, сообщил в четверг в ходе послания о социально-экономическом положении края губернатор региона Владимир Владимиров. Таким образом, целевой набор за счет краевого бюджета вырастет на 24%.

"Мы должны форсировать программы подготовки специалистов-медиков. На следующий учебный год контрольные цифры приема за счет бюджета края должны быть увеличены на 175 мест. Так, чтобы на учебу поступили 900 будущих медиков", - сказал он.

Владимиров отметил, что от жителей региона поступают жалобы о сложностях записи к врачам, долгом ожидании приема. За последние 10 лет число врачей в государственных медучреждениях увеличилось на 1,9 тыс. специалистов, среднего медицинского персонала - на 2,6 тыс. специалистов.

"Во многом проблема связана с нехваткой сотрудников в медучреждениях. Используя федеральные программы и краевой проект по целевому набору в наш медицинский университет мы постепенно ее закрываем. Но не так быстро, как надо. <…> Средняя обеспеченность этими кадрами медучреждений края не дотягивает даже до 90%", - пояснил глава Ставрополья.

Число привлеченных специалистов-медиков включат в оценку работы глав территорий на Ставрополье, отметил Владимиров.