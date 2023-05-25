ВШЭ будет обучать студентов-участников СВО и членов их семей за свой счет

Кроме того, в вузе действует студенческий ситуационный центр, который вместе с дирекцией по сопровождению отдельных категорий студентов помогает принимать точечные решения о поддержке родственников бойцов СВО

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) будет обучать на основных образовательных программах студентов-участников специальной военной операции (СВО), а также их близких родственников за счет собственных средств, приняв в этом году студентов сверх установленной десятипроцентной квоты. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе вуза в четверг.

"Высшая школа экономики будет обучать на основных образовательных программах участников СВО, их детей и близких родственников за счет собственных средств университета. Такое решение принял сегодня ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов. Согласно указу президента, появилась спецквота для детей участников СВО - по ней было выделено 10% мест от контрольных цифр приема. НИУ ВШЭ намерен принять студентов сверх этой квоты, оплатив их обучение за свой счет", - говорится в сообщении.

В вузе уточнили, что такое решение коснется как военнослужащих, так и добровольцев, участвующих в СВО, а также их близких родственников, включая детей, супругов, родных братьев и сестер. Такая возможность также будет у студентов, которые уже учатся в ВШЭ на коммерческой основе, при этом единственным условием для перевода с платных мест на обучение за счет средств университета будет успешное освоение образовательной программы.

Кроме того, в вузе действует студенческий ситуационный центр, который вместе с дирекцией по сопровождению отдельных категорий студентов помогает принимать точечные решения о поддержке родственников бойцов СВО, отметили в пресс-службе ВШЭ.

Ранее Минобрнауки рекомендовало российским высшим учебным заведениям предоставлять материальную помощь студентам, которые являются участниками СВО, или членами их семей, а также снизить для них стоимость обучения.

В конце 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников СВО смогут учиться в вузе по квоте. Такие же льготы предоставляются для детей Героев России и для лиц, награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета. Принимать их будут в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.