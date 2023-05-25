В Волгоградской области прогнозируют грозы, град и сильный ветер

Непогода ожидается в регионе с 25 по 27 мая

ВОЛГОГРАД, 25 мая. /ТАСС/. Сильный ветер, ливни с грозами и градом ожидаются в Волгоградской области до воскресенья, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"До конца суток 25 мая, а также в течение суток 26-27 мая местами на территории Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует воздержаться от выхода в акваторию на маломерных суднах, при парковке машин выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций.