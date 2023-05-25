25 мая, 13:06

Дума приняла в I чтении проект о праве студентов педколледжей работать в детских садах

Согласно инициативе, такое право получат только те совершеннолетние студенты педколледжей, которые обучаются по специальности "Дошкольное образование" и успешно прошли промежуточную аттестацию не менее чем за два предшествующих года обучения

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, разрешающий студентам последних курсов педагогических колледжей работать в детских садах, студенты вузов получат право занимать должности учебно-вспомогательного персонала в университетах.

Инициатива была внесена в Госдуму группой сенаторов и депутатов-единороссов в июле 2022 года, поправками дополняются законы "Об образовании в РФ" и "О науке и государственной научно-технической политике".

Согласно документу, студенты педколледжей последнего года обучения могут быть допущены к педагогической деятельности по образовательным программам дошкольного образования. При этом уточняется, что работать в детских садах смогут только совершеннолетние студенты педколледжей, которые обучаются по специальности "Дошкольное образование" и успешно прошли промежуточную аттестацию не менее чем за два предшествующих года обучения. Указывается, что порядок допуска таких студентов к обучению детей установит Минпросвещения по согласованию с Минтрудом.

Кроме того, законопроект также позволяет студентам, получающим высшее образование, занимать должности учебно-вспомогательного персонала вузов и научных организаций, работать в сфере научного обслуживания таких организаций. Перечень должностей, которые такие студенты смогут занимать, и порядок допуска к ним установит Минобрнауки по согласованию с Минтрудом. 

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